В Нефтегорске по следам пальцев рук на флаконе парфюма раскрыли серию краж из магазинов

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В ноябре 2021 года в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение от работника одного из торговых центров о том, что неизвестным похищена принадлежащая ему сумка с денежными средствами.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил сумку. Полицейские опросили работников торговых точек, расположенных в непосредственной близости от места происшествия. Один из продавцов по фото опознал покупателя, который заходил к нему за покупками. Мужчина долго изучал витрину с парфюмерией, а заметив, что за ним наблюдают, взял один из флаконов с туалетной водой, побрызгался, после чего поставил флакон назад на витрину и ушел. Продавец указала сотрудникам полиции, какой именно парфюм брал в руки подозреваемый.

Эксперт экспертно-криминалистической группы МО МВД России «Нефтегорский» обработал поверхность флакона дактилоскопическим порошком, обнаружил следы пальцев рук, пригодных для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку.

При дальнейшей проверке по автоматизированным базам данных установлена идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Оперуполномоченным полиции эксперты передали информацию, что к преступлениям в Нефтегорске может быть причастен 32-летний подозреваемый в имущественном преступлении, совершенном на территории Тольятти.

Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Нефтегорский» установили места возможного нахождения жителя Тольятти, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задокументировали дополнительные эпизоды причастности задержанного к совершению еще пяти преступлений на территории Нефтегорска.

Так, в одном из магазинов он похитил алкоголь, но был замечен сотрудниками торговой точки, однако проигнорировал их требование оплатить продукцию и поспешил скрыться в неизвестном направлении. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Через несколько минут после совершения грабежа мужчина направился в другой магазин, где совершил тайное хищение нескольких упаковок батареек. Буквально 10 минут спустя в еще в одной торговой точке злоумышленник похитил туалетную воду. В рядом расположенном павильоне подозреваемый присвоил себе несколько бутылок алкоголя и плиток шоколада. По всем 4 фактам отделом дознания МО МВД России «Нефтегорский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Следственным отделом МО МВД России «Нефтегорский» в отношении задержанного 1989 года рождения по заявлению владельца похищенной сумки с деньгами возбуждено уголовное дело, оно передано в суд.