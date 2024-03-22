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В Красноярском районе задержали дачного вора

22 марта 2024 11:39
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В Красноярском районе задержали дачного вора

Ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, составил 15 тысяч рублей.

В начале марта этого года в дежурную часть О МВД России по Красноярскому району поступило сообщение от 44-летнего жителя областного центра о краже садовой техники с территории садово-дачного товарищества в Красноярском районе. В ходе опроса заявителя полицейские установили, что на дачном участке мужчина не был с ноября прошлого года, а приехав с проверкой – не обнаружил мотокультиватор. Мужчина предоставил подробное описание имущества и документы, согласно который ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, составил 15 тысяч рублей.  

При отработке возможных мест сбыта похищенного, в одном из комиссионных магазинов, полицейские изъяли мотокультиватор, по описанию и характеристикам схожий с похищенным и залоговые документы на имя жителя Самарской области 1960 года рождения.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность, возможные места нахождения ранее не судимого мужчины, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что полученные в ломбарде 9000 рублей он потратил на собственные нужды.

В настоящее время следственным отделением О МВД России по Красноярскому району в отношении модельщика одного из обществ с ограниченной ответственностью возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверять мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

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