В Кинель-Черкасском районе вор украл велосипед, перерезав трос

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В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился житель поселка Садгород, который сообщил, что из подъезда дома совершена кража его велосипеда. С учетом износа, заявитель оценил причиненный материальный ущерб в 12 тысяч рублей и рассказал, что зафиксировал транспортное средство антикражным тросом, а через некоторое время обнаружил поврежденное устройство и отсутствие велосипеда.

Эксперт обнаружил и изъял следы механического повреждения запорного устройства и пальцев рук, пригодные для идентификации. Оперуполномоченным полиции эксперты передали информацию, что к хищению велосипеда может быть причастен 27-летний житель села Тимашево.

В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что занимался мелким ремонтом в доме, а когда закончил, увидел велосипед и решил украсть его, чтобы добраться до своего места жительства. Для кражи повредил трос имеющимися при себе плоскогубцами.

Похищенное имущество, которое злоумышленник уже успел перекрасить, обнаружено в квартире подозреваемого и возвращено законному владельцу.