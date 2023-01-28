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В Кинель-Черкасском районе местный житель украл из дома бензопилу

28 января 2023 13:09
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В Кинель-Черкасском районе местный житель украл из дома бензопилу

В январе текущего года в дежурную часть О МВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение от 52-летней жительницы села Кротовка. Заявитель пояснила, что из принадлежащего ей дома похищена бензиновая пила. Она оценила причиненный ей материальный ущерб на сумму 3500 рублей. 

В ходе опроса женщина пояснила полицейским, что в доме проживает ее сын, который работает вахтовым методом, поэтому пропажу имущества они заметили не сразу. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего.

Оперативники отработали на причастность к краже лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершении аналогичных преступлений. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний неоднократно судимый, безработный местный житель.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что совершил кражу из за отсутствия денег на спиртное. Зная, что хозяева уехали из дома, он дождался когда стемнеет, путем повреждения дверного замка проник в помещение и похитил бензиновую пилу. Похищенный инструмент он продал за 1000 рублей, а деньги потратил на спиртное. 

Следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Теги: Кража

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