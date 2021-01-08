В Казани убита семья из трех человек

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Пожилая пара и их совершеннолетняя дочь найдены убитыми в Казани, передает ТАСС. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Ночью 7 января в доме по улице Чуйкова в Казани обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с ножевыми ранениями. Кроме того, под окнами дома сотрудники Росгвардии обнаружили 22-летнего друга убитой девушки", - говорится в сообщении.

Молодого человека госпитализировали и экстренно прооперировали.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, прокуратура республики взяла на особый контроль расследование уголовного дела после тройного убийства, на место происшествия выезжали прокуроры Казани Олег Дроздов и Ново-Савиновского города Казани Сергей Брынза. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех лиц").