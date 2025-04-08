В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с фейковыми ИИ-помощниками

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В киберпространстве появилась новая схема мошенничества, в рамках которой злоумышленники создают фейковые сайты или приложения под видом популярных ИИ-сервисов, таких как чат-боты, голосовые помощники и переводчики.

Об этом в интервью RT рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Он пояснил, что пользователь, попадая на фейковый сайт и думая, что общается с реальным помощником (например, "Банк-бот", "Юрист онлайн"), начинает задавать вопросы. Бот при этом может запрашивать паспортные данные, СНИЛС, номер карты, CVV. Все это якобы нужно для проверки личности или оказания услуги, но на деле приведет к хищению данных и денег.

Немкин отметил, что такие схемы представляют особенную опасность ввиду восприятия ИИ в качестве безопасной технологии. Пользователи, которые сталкиваются с подобной мошеннической схемой, могут потерять бдительность, полагая, что общаются с официальным сервисом, продолжил депутат. Фейковые сайты могут продвигать посредством рекламы в мессенджерах, соцсетях и поисковых системах.