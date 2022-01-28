В Екатеринбурге почетного адвоката России задержали за мошенничество

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Почетный адвокат России задержана в Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве на сумму в 300 тысяч рублей, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

"Двадцать шестого января следователи следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников регионального ФСБ задержали адвоката адвокатской палаты Свердловской области. После задержания в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, подзащитная адвоката планировала передать ей 300 тысяч рублей в качестве взятки для полицейских за непроведение в отношении нее следственных действий. Сама адвокат не имела реальной возможности выполнить обещанное и не намеревалась этого делать, планируя оставить себе деньги.

Как уточнил источник агентства, адвокат была задержана сотрудниками ФСБ с поличным в момент передачи денежных средств от подзащитной в автомобиле.

На сайте коллегии адвокатов Свердловской области "Цитадель права" указано, что адвокат имеет звание Почетного адвоката России, награждена медалями I и II степени "За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан". Отмечается, что в практике адвоката имеется опыт участия в качестве защитника и представителя по резонансным уголовным делам известных чиновников, культурных деятелей и крупнейших компаний Урала.