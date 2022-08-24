В Домодедово убит настоятель храма

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В Подмосковье преподаватель воскресной школы устроил поджог и зарезал настоятеля храма, сообщает РИА Новости.

По информации следствия, это произошло на территории церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Подозреваемый поджег кабинет воскресной школы, а когда туда вошел настоятель, напал на него с ножом. От полученных ран священник скончался на месте. Очевидцы вызвали силовиков, которые задержали нападавшего.

Им оказался 22-летний местный житель, преподаватель воскресной школы. Против него возбудили уголовное дело об убийстве и об уничтожении имущества.

Домодедовская городская прокуратура поставила расследование на контроль. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления, допрашивают свидетелей и подозреваемого.

Фото: следком