В Чапаевске обокрали аптеку

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В дежурную часть ОМВД России по городу Чапаевску обратился фармацевт одной из аптек города, сообщив о том, что неизвестный мужчина похитил с прилавка товар. Причиненный ущерб составил более 3000 рублей.

Полицейские в ходе работы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в аптеке. На записях видно, как мужчина в медицинской маске и капюшоне осторожно зашел в помещение, убедившись, что за его действиями никто не смотрит, а фармацевт находится в другом зале, открыто похитил с прилавка две коробки с тонометрами и покинул аптеку.

Через некоторое время участковые уполномоченные обратили внимание на местного жителя, похожего по приметам на злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и рассказал, что продал украденный товар за 5 тысяч рублей, а вырученную прибыль потратил на собственные нужды.

По данным сотрудников полиции, безработный молодой человек 1994 года рождения ранее судим за разбой.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.