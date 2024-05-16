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В Борском районе женщина воспользовалась состоянием алкогольного опьянения своей знакомой и похитила деньги

16 мая 2024 10:26
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В Борском районе женщина воспользовалась состоянием алкогольного опьянения своей знакомой и похитила деньги

В декабре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Борский» поступило заявление от местной жительницы 1987 года рождения о том, что неизвестное лицо совершило кражу с её банковской карты на сумму более 5 000 рублей.

В ходе опроса заявительница пояснила, что накануне она распивала спиртные напитки, к ней заходила знакомая, которая просила перевести ей деньги на банковскую карту, а та в свою очередь, отдаст ей их наличными. Пострадавшую это не смутило, поскольку знакомы они были давно и таким образом она уже неоднократно переводила ей денежные средства. Заявительница зашла в личный кабинет онлайн-банка, ввела код доступа и передала телефон знакомой, та перевела деньги на свою карту, отдала наличные и ушла. После чего пострадавшая продолжила распивать алкоголь.

Спустя несколько дней заявительница обнаружила, что с её банковской карты пропали деньги. Зайдя в историю операций, она увидела, что в тот же день, когда к ней приходила знакомая, с её счёта был совершён ещё один перевод на сумму более 5 000 рублей на карту всё той же знакомой.

По подозрению в совершении преступления полицейскими МО МВД России «Борский» была задержана жительница пос. Новоборский 1985 года рождения, которая ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В ходе опроса задержанная рассказала, что воспользовалась состоянием алкогольного опьянения своей знакомой и когда она отвлеклась совершила еще один перевод.

Следственным отделом МО МВД России «Борский» в отношении гражданки 1985 г.р. было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), которое в настоящий момент расследовано и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

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