В Борском районе водитель сбил двух женщин, она погибла

112

28 декабря на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали десять человек, один – погиб.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 00:20 в Борском районе. 45-летний водитель, управляя автомобилем SsangYong Actyon, в условиях снегопада двигался по улице Степана Разина со стороны поселка Новоборский в сторону улицы Восточной районного центра. В пути следования возле дома №159 допустил наезд на пешеходов - женщин 1977 года рождения и 1980 года рождения, пересекающих проезжую часть в неположенном месте. Одна из женщин скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.