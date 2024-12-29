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В Борском районе водитель сбил двух женщин, она погибла

29 декабря 2024 12:24
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В Борском районе водитель сбил двух женщин, она погибла

28 декабря на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали десять человек, один – погиб. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 00:20 в Борском районе. 45-летний водитель, управляя автомобилем SsangYong Actyon, в условиях снегопада двигался по улице Степана Разина со стороны поселка Новоборский в сторону улицы Восточной районного центра. В пути следования возле дома №159 допустил наезд на пешеходов - женщин 1977 года рождения и 1980 года рождения, пересекающих проезжую часть в неположенном месте. Одна из женщин скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 

Теги: ДТП

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