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В Безенчуке росгвардейцы задержали грабителя

10 ноября 2023 10:16
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В Безенчуке росгвардейцы задержали грабителя

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в поселке Безенчук. От дежурного стражи правопорядка получили ориентировку на розыск преступника. В одной из квартир в доме на улице Луговцева злоумышленник открыто похитил мобильный телефон у женщины 1980 года рождения. Росгвардейцы начали поиски грабителя. 

Спустя непродолжительное время сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили мужчину, приметы которого совпадали с полученной ранее ориентировкой. Патрульные задержали 42-летнего местного жителя и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. 

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Теги: Росгвардия

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