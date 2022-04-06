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В 2021 году в Самарской области зарегистрировали 4128 преступлений, совершённых посредством сети Интернет или телефона

6 апреля 2022 13:03
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В 2021 году в Самарской области зарегистрировали 4128 преступлений, совершённых посредством сети Интернет или телефона

Как рассказал первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковник юстиции Александр Болтухин, в 2021 году на территории региона полицейские зарегистрировали 4128 преступлений, совершённых посредством сети Интернет или телефона. Правоохранители выявили 733 мошенника и окончили расследование более полутора тысяч эпизодов их преступной деятельности.

При этом способы обмана встречаются самые разные. Вас может обмануть продавец ложного товара на сайтах «Авито» или «Юла», могут позвонить и, представившись сотрудником полиции, потребовать деньги за невозбуждение какого-либо уголовного дела. Однако таких преступлений в настоящее время становится меньше. И если раньше мошенники пытались выведать у потерпевших реквизиты банковских карт или счетов, то сейчас они вынуждают граждан оформлять на себя кредиты.

По словам Александра  Александровича, в 2021 году стал наиболее распространённым способ мошенничества, когда злоумышленники звонят «якобы» из банков или иных кредитных организаций, представляются сотрудниками службы безопасности и сообщают потерпевшему, что на него пытаются оформить кредит. Как правило, все граждане используют банковские приложения, установленные в телефонах, при входе в которые появляются предложения финансово-кредитных учреждений об одобрении кредита. В данном случае, когда потерпевший заходит в банковское приложение и видит предложение банка, то преступники убеждают его, что необходимо срочно согласиться на получение кредита, снять со счёта денежные средства и перевести их на якобы безопасные счета. После того как потерпевший переводит денежные средства, то они обналичиваются в банкоматах с использованием банковских карт лицами, не принимавшими непосредственного участия в обмане. В дальнейшем, денежные средства через посредников перечисляются преступникам, которые занимаются мошенничествами в специализированных колл-центрах.

Полковник юстиции добавил, что, согласно данным банковских учреждений, 95 процентов так называемых колл-центров находятся за пределами Российской Федерации, и это затрудняет проведение мероприятий по их ликвидации. Кроме того, мошенники используют технологии подмены абонентского номера, поэтому потерпевший будет видеть не реальный телефон, с которого звонят преступники, а любой другой, даже полностью повторяющий служебные телефоны органов внутренних дел, размещаемые на официальных сайтах.

Так что же делать, если поступил такой звонок? Александр Болтухин обратил внимание на то, что сотрудники банка не будут звонить клиентам, а в случае подозрительной операции просто её прервут либо заблокируют.

«Нужно сразу закончить разговор с лицами, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций, а в случае сомнений позвонить на телефон «горячей линии» банка. Если же вы всё-таки оформили на себя кредит и получили денежные средства, то ни в коем случае не переводите их на счета, которые указывают звонившие лица. Очевидно, что денежные средства находятся у вас и преступники не могут ими завладеть», - говорит Александр Александрович. Также он советует о необходимости обращения в полицию по телефонам: 02, 112 либо в ближайшее отделение. В заявлении нужно подробно описать все обстоятельства произошедшего: когда и каким образом с вами связались злоумышленники. Обязательно укажите номера счетов или абонентских номеров, на которые вы перевели денежные средства. Напоминаем, граждане будьте предельно внимательными и осторожными при общении с незнакомыми людьми.

Но что если преступление совершено и человек понял о своей ошибке, когда уже перечислил крупную сумму на неизвестный ему счёт. Оказывается, вернуть средства будет не так-то просто. Как рассказала помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со средствами массовой информации Наталья Цой, если мошенник не найден, то кредит так и останется «висеть» на заёмщике, потому что именно он заключал договор с банком. Вернуть деньги можно, как правило, только после того, как подозреваемого суд признает виновным.

В ходе расследования уголовного дела или уже во время его рассмотрения в суде потерпевший может заявить гражданский иск о возмещении ущерба. Суд одновременно с приговором взыскивает с виновного определённую сумму или же постановляет рассматривать иск в порядке гражданского судопроизводства. Если у осужденного будет имущество или средства, которые можно взыскать - это хорошо. А если нет, то потерпевшему будет перечисляться какой-то процент с его заработка в колонии.

По словам Натальи Цой, если произошла такая беда, необходимо как можно скорее сообщать о преступлении в полицию. Чем быстрее это произойдёт, тем больше шансов найти обманщика. А уже потом обязательно обращаться в суд о возмещении ущерба. Но в первую очередь самый надёжный вариант защиты - собственная бдительность.

Наталья НИКОЛАЕВА

 

По материалам газеты "Право"

 

Теги: Мошенники

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