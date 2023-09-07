Учительница из Самары не спасла от мошенников 1,9 млн рублей

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В последний летний день в мессенджер учителю русского языка «постучался» менеджер финансовой организации и предложил стать привилегированным клиентом и выслал ей несколько презентаций. Для 60-летней женщины предложенные в сети условия показались довольно интересными, и она продолжила разговор, ведь давно задумывалась положить отложенные денежные средства в банк на накопительный счет. За несколько часов, общаясь в чате телеграмма женщина, следуя инструкции неизвестного подала заявку на оформление вклада под высокий процент. На последнем этапе оформления, менеджер сообщил новой клиентке, что заявку «перехватили» мошенники и в данный момент пытаются взломать ее личный кабинет.

Чтобы в срочном порядке спасти денежные средства, вложенные в банк, необходимо взять несколько кредитных займов в финансовых организациях-партнерах, а затем незаметно для мошенников вывести средства со вклада на кредитные счета. Женщина не раздумывая проделала необходимые операции, оформила несколько небольших кредитных займов и стала ждать в сети помощи «менеджера» для вывода вклада. Но вместо того, чтобы помочь закрыть договор, он попросил назвать трехзначный код. Учительница назвала комбинацию из смс и вместе с кредитными средствами в сумме 900 000 с ее счета исчез и вклад в размере 1 000 000 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратила в полицию. Возбуждено уголовное дело.