У жителя Похвистневского района изъяли более 1 кг марихуаны

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Оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» поступила информация о том, что 31-летний житель одного из сельских поселений района может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых полицейские провели осмотр дома и надворных построек, в ходе которого обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на экспертизу, а местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой более 1 кг.

В ходе допроса ранее не судимый мужчина пояснил, что собрал листья конопли в поле и высушил их для личного употребления, без цели сбыта.

Во время общения с подозреваемым полицейские выявили у него признаки опьянения. Решением Мирового судьи мужчине назначено наказание в виде наложения штрафа в размере четырех тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.