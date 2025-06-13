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У жительницы Самарской области выманили деньги под предлогом продажи путевки в Абхазию

13 июня 2025 12:04
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У жительницы Самарской области выманили деньги под предлогом продажи путевки в Абхазию

В полицию Самарской области 5 июня 2025 года поступило заявление от сельской жительницы 1985 года рождения о факте мошенничества.

Как рассказала женщина, в январе текущего года злоумышленник использовал сайт туристического агентства (который оказался в последствии поддельным) и под предлогом продажи путевки для отдыха в Абхазии выманил у потерпевшей 89 400 рублей. Деньги были переведены онлайн на счет физического лица по указанным мошенником реквизитам. Когда путевка так и не пришла в личном кабинете, женщина поняла что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Важно знать: подобные случаи мошенничества особенно активизируются в преддверии туристического сезона.

Как не стать жертвой:

  • Проверяйте достоверность сайтов туристических агентств
  • Не переводите деньги на личные счета физических лиц
  • Требуйте официальный договор при бронировании тура
  • Уточняйте наличие лицензии у туристического агентства
  • Проверяйте отзывы о компании в интернете

Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям!

При обнаружении подобных сайтов или подозрительных предложений немедленно сообщайте в правоохранительные органы.

Теги: Мошенники

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