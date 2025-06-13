У жительницы Самарской области выманили деньги под предлогом продажи путевки в Абхазию

В полицию Самарской области 5 июня 2025 года поступило заявление от сельской жительницы 1985 года рождения о факте мошенничества.
Как рассказала женщина, в январе текущего года злоумышленник использовал сайт туристического агентства (который оказался в последствии поддельным) и под предлогом продажи путевки для отдыха в Абхазии выманил у потерпевшей 89 400 рублей. Деньги были переведены онлайн на счет физического лица по указанным мошенником реквизитам. Когда путевка так и не пришла в личном кабинете, женщина поняла что ее обманули.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Важно знать: подобные случаи мошенничества особенно активизируются в преддверии туристического сезона.
Как не стать жертвой:
Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям!
При обнаружении подобных сайтов или подозрительных предложений немедленно сообщайте в правоохранительные органы.