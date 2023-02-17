У тольяттинца украли перфораторы, болгарки, отбойные молотки

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В полицию Тольятти за помощью обратился 46-летний местный житель, который сообщил, что из принадлежащего ему нежилого помещения, расположенного на улице Энергетиков, пропали электроинструменты: перфораторы, болгарки, отбойные молотки. Сумму причиненного материального ущерба заявитель оценил в 200 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции при осмотре места происшествия установили, что хищение совершено путем повреждения окна.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с оконной рамы, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат троим ранее судимым местным жителям 1995, 1996 и 2001 годов рождения. Оперативники, располагая информацией о местах возможного нахождения, задержали предполагаемых злоумышленников по местам жительства и доставили их в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса подозреваемые вину в содеянном признали и пояснили, что похищенное имущество хотели продать, а вырученные денежные средства разделить между собой. Однако не успели реализовать свой преступный умысел, так как были задержаны сотрудниками полиции. После чего указали местонахождение похищенного, которое было изъято и возвращено законному владельцу.