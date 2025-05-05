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У тольяттинца с дачи украли бензопилу и колонку

5 мая 2025 12:15
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У тольяттинца с дачи украли бензопилу и колонку

В полицию Тольятти обратился местный житель 1984 года рождения. Мужчина сообщил, что приехал проверить свой дачный дом и обнаружил, что навесной замок на входной двери поврежден. Предположив, что в помещение кто-то проник, заявитель позвонил в полицию.

По указанному в сообщении адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские подробно опросили заявителя и возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия и установили, что из дома пропали музыкальная колонка, бензобур, бензиновая пила, видеорегистратор и аккумуляторная батарея. Сумма материального ущерба составила более 20 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отработали лиц, ранее причастных к совершению преступлений имущественного характера. Оперуполномоченным поступила информация, что к совершению кражи может быть причастен ранее судимый местный житель 1994 года рождения.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что сломал навесной замок, проник в помещение и совершил кражу, зная, что хозяин дачного дома приезжает только в выходные. Похищенное имущество злоумышленник намеревался сдать в ломбард, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

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