У Тольяттинца нашли почти 4 кг наркотика мефедрона

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К сотрудникам полиции от неравнодушных граждан поступила информация о том, что безработный, ранее судимый житель Тольятти 1988 года рождения может быть причастен к изготовлению и сбыту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами ГУНК МВД России и при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по Самарской области в присутствии понятых произведены обысковые мероприятия в частном доме подозреваемого и прилегающих надворных постройках, расположенных в Челно-Вершинском районе. В ходе мероприятий было обнаружена и изъята различная тара с порошкообразной смесью.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедрон, общей массой более 3 800 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Возбуждено уголовное дело.