У тольяттинца из магазина украли спортивный велосипед

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В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующих спортивные товары, расположенного в торговом центре на Автозаводском шоссе, который сообщил о пропаже велосипеда.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию на похищенное, согласно которой стоимость ущерба составила свыше 35 тысяч рублей.

В ходе изучения видеозаписи полицейские узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественное преступление, местного жителя 1975 года рождения.

Располагая информацией о местах его возможного нахождения, оперуполномоченные задержали мужчину по месту жительства и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый вину в содеянном признал полностью и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить и оставить велосипед себе. Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.