У сызранки с дачи украли три металлических бочки

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала, что во время её отсутствия с территории дачного участка похищены 3 металлических бочки объемом 200 литров и 1 алюминиевая, объемом 100 литров. Ущерб заявительница оценила в пять тысяч рублей.



Полицейские проверили места возможно сбыта похищенного и в одном из пунктом приема металлолома обнаружили указанные потерпевшей бочки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника – им оказался 40-летний сосед дачницы. Мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что между участками был ветхий забор, которой он с легкостью сломал и перенес бочки к себе во двор, а в дальнейшем сдал их в пункт приема металла. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено владелице.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Сотрудники полиции напоминают владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Целесообразно почаще навещать свое загородное жилище и не оставлять на даче ценные вещи. О фактах кражи необходимо незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции, по телефону дежурной части, или 112.