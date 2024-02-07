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У сельчанина из Самарской области "увели" аккаунт на Госуслугах

7 февраля 2024 11:32
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У сельчанина из Самарской области "увели" аккаунт на Госуслугах

Мужчине 1951 года рождения, через messenger позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что с его личного кабинета направлены заявки на оформление кредитов в различные банки и для предотвращения мошеннических действий необходимо сообщить код из смс-сообщения, что сельский житель и сделал. После чего попытался зайти в личный Кабинет, однако он был заблокирован.

Затем мужчина обратился в МФЦ с просьбой вернуть доступ к аккаунту, на что сотрудники ему сообщили, что с его страницы неизвестным были оставлены заявки на получение справок о доходах и удостоверении личности.

Мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на «Госуслугах», что и привело к блокировке входа на портал.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными, так как участились звонки в мессенджерах от имени сотрудников портала «Госуслуги». Помните, что не нужно следовать инструкциям, полученным от неизвестных вам людей! Не сообщайте коды, поступившие в смс-сообщениях, дабы обезопасить себя от мошеннических действий.

Теги: Мошенники

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