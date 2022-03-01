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У самарца украли морской контейнер с электроинструментами

1 марта 2022 10:34
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У самарца украли морской контейнер с электроинструментами

В декабре 2021 года  в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратился житель Самары. Мужчина рассказал полицейским, что с принадлежащего ему участка, расположенного на территории Красноярского района, похищен морской контейнер с электроинструментами. Ущерб от действий злоумышленников заявитель оценил для себя как значительный, в размере около 240 тысяч рублей.

В ходе проведения визуального осмотра территории возле места происшествия оперуполномоченные полиции заметили на земле необычные следы, похожие на следы от четырехосного грузового автомобиля. При проверке пути возможного движения подозреваемых, полицейские установили наличие камеры наружного видеонаблюдения, на записи которой запечатлен автомобиль «KIA Granto» - полноразмерный грузовик с манипулятором.

Сотрудники полиции установили личность и места возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого местный житель 1993 года рождения, ранее привлекавшийся к ответственности за совершение имущественных преступлений, пояснил, что заметив на одном из участков морской контейнер, решил похитить его и продать. Для этого нанял машину с манипулятором и, не ставя в известность водителя о противоправности деяния, вывез контейнер и содержимое с участка и реализовал заранее подобранным покупателям.

Оперуполномоченные установили место нахождение похищенного, изъяли его и вернули законному владельцу. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жителя Самары направлено в Красноярский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.

Теги: Кража Уголовное дело

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