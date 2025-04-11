Я нашел ошибку
Главные новости:
В мобильном приложении «Госуслуг Дом» появился гостевой доступ
В мобильном приложении «Госуслуг Дом» появился гостевой доступ
в Самаре состоится X Космический полумарафон
В Самаре состоится X Космический полумарафон
В Самарской области пройдут соревнования по гонкам на квадроциклах среди профессионалов и любителей
В Самарской области пройдут соревнования по гонкам на квадроциклах среди профессионалов и любителей
В Самаре автомобилистка сбила 11-летнего мальчика
В Самаре автомобилистка сбила 11-летнего мальчика
В Самарской области предложили штрафовать перевозчиков
В Самарской области предложили штрафовать перевозчиков
Студенты из Самарской области вступают в борьбу за звание сильнейшей команды ПФО по баскетболу 3х3
Студенты из Самарской области вступают в борьбу за звание сильнейшей команды ПФО по баскетболу 3х3
Самарская область примет хоккейные матчи сборных России и Белоруссии
Самарская область примет хоккейные матчи сборных России и Белоруссии
На площади 750 квадратных метров горела трава и в Кинель-Черкасском районе
На площади 750 квадратных метров горела трава и в Кинель-Черкасском районе
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.02
-1.07
EUR 94.6
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У самарчанки нашли 250 полимерных пакетиков с наркотиком

11 апреля 2025 11:50
115
У самарчанки нашли 250 полимерных пакетиков с наркотиком

Сотрудниками 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из районного отдела полиции в марте текущего года проведена проверка по информации от неравнодушных граждан о причастности 43-летней работницы одного из публичных акционерных обществ к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские обнаружили в квартире женщины, расположенной в Ленинском районе областного центра, и изъяли свыше 250 полимерных пакетиков с веществами, а также телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин, электронные весы, зип-пакеты, использовавшиеся для расфасовки.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что в свертках находились наркотические средства синтетического происхождения, общей массой около 90 граммов, что по данным сотрудников полиции может составлять порядка 700 доз запрещенного вещества.

Со слов задержанной, она планировала сбывать наркотики за денежное вознаграждение наркозависимым жителям Самары, но осуществить задуманное не смогла, так как ее задержали сотрудники полиции.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинцу помешали сбыть наркотики
05 апреля 2025, 12:06
Тольяттинцу помешали сбыть наркотики
Из незаконного оборота изъято свыше 180 граммов запрещенных веществ синтетического происхождения. Криминал
801
В Самаре наркозависимый отец троих детей хранил кокаин на 45 тысяч рублей
04 апреля 2025, 11:19
В Самаре наркозависимый отец троих детей хранил кокаин на 45 тысяч рублей
Мужчина пояснил, что заказывал наркотики через сеть Интернет для собственного употребления. Криминал
445
Житель Новокуйбышевска испугался полицию и проглотил наркотики
03 апреля 2025, 10:21
Житель Новокуйбышевска испугался полиции и проглотил наркотики
Оперуполномоченные убедились, что местный житель не нуждается в медицинской помощи, и изъяли после необходимых процедур пять пакетиков с метадоном. Криминал
635
В центре внимания
в Самаре состоится X Космический полумарафон
11 апреля 2025  13:58
В Самаре состоится X Космический полумарафон
42
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
11 апреля 2025  13:00
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
110
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
11 апреля 2025  09:53
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
178
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
11 апреля 2025  09:26
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
202
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
10 апреля 2025  13:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
1184
Весь список