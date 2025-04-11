У самарчанки нашли 250 полимерных пакетиков с наркотиком

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Сотрудниками 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из районного отдела полиции в марте текущего года проведена проверка по информации от неравнодушных граждан о причастности 43-летней работницы одного из публичных акционерных обществ к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские обнаружили в квартире женщины, расположенной в Ленинском районе областного центра, и изъяли свыше 250 полимерных пакетиков с веществами, а также телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин, электронные весы, зип-пакеты, использовавшиеся для расфасовки.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что в свертках находились наркотические средства синтетического происхождения, общей массой около 90 граммов, что по данным сотрудников полиции может составлять порядка 700 доз запрещенного вещества.

Со слов задержанной, она планировала сбывать наркотики за денежное вознаграждение наркозависимым жителям Самары, но осуществить задуманное не смогла, так как ее задержали сотрудники полиции.