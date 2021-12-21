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У двух молодых людей, задержанных в Самаре, нашли более 320 граммов мефедрона

21 декабря 2021 13:18
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У двух молодых людей, задержанных в Самаре, нашли более 320 граммов мефедрона

Задержанные пояснили, что планировали сбывать наркотики через сеть Интернет посредством тайников.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 9 Управления МВД России по г. Самаре совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области задержали двоих молодых людей 2001 и 1999 годов рождения. При личном досмотре у одного из них изъято более 50 свертков, а у второго - 43, внутри которых находилось порошкообразное вещество. Изъятое направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза показала, что вещество является мефедроном общим весом более 160 граммов.

По месту жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли электронные весы, скотч-ленту и 95 свертков с мефедроном общей массой 162 грамма.

Задержанные пояснили, что планировали сбывать наркотики через сеть Интернет посредством тайников.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время ранее не судимым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поставки наркотиков.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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