Трое самарцев организовали канал незаконной миграции

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность трёх жителей г. Самара, причастных к организации незаконной миграции.

Установлено, что в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года указанные лица по предварительному сговору организовали незаконное пребывание граждан Среднеазиатских республик путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров, чем способствовали необоснованному увеличению установленного российским законодательством срока пребывания на территории РФ.

При этом иностранцы фактически никакой трудовой деятельности не осуществляли, по адресам регистраций не пребывали и в дальнейшем находились в России бесконтрольно, сверх установленного законом времени.

В отношении подозреваемых следственным отделом по Советскому району

г. Самары СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех участников и обстоятельств совершения данной незаконной деятельности.