Трем сызранцам предъявлено обвинение в совершении серии краж из магазинов

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Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории г.о. Сызрань следственного управления МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела по факту серии краж из магазинов.

Из материалов уголовного дела следует, что с февраля по май 2021 года двое жителей города Сызрань совершили несколько краж из магазинов. Добычей злоумышленников стала бытовая химия, одежда и продукты питания. Максимальный ущерб, нанесенный обвиняемыми составил 16 000 рублей.

Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. По данным следствия, двое местных жителей, ранее судимые мужчина 1990 года рождения и женщина 1982 года рождения, совершали хищение товара со стеллажей магазинов. Всего следствием установлена причастность подозреваемых к совершению пяти таких преступлений в разных торговых точках города Сызрань.

По версии следствия фигуранты уголовного дела совершали хищения не только вместе, но и по одиночке. Так, женщина обвиняется в хищении товара еще в трех супермаркетах. Ее товарищ - в пяти. Похищенное имущество подозреваемые продавали, а вырученные деньги тратили на собственные нужды.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и еще одну участницу краж - ранее судимую жительницу города Сызрань 1984 года рождения. Кроме того, она обвиняется еще и в мошенничестве. По данным следствия, в июне 2021 года женщина, находясь в компании и распивая спиртное. Она попросила сотовый телефон у одного из своих знакомых, объяснив, что ей необходимо сделать срочный звонок. Средство связи подозреваемая не вернула. Похищенное женщина сдала в комиссионный магазин. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 12 000 рублей.

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.