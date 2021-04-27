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Трех дачных воров задержали в Самарской области

27 апреля 2021 14:01
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Трех дачных воров задержали в Самарской области

Местный житель рассказал, что стал жертвой вора. Он обнаружил пропажу своего прицепа, припаркованного рядом с домовладением, расположенным в поселке Луначарский. После чего обратился за помощью в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району. Сумма причиненного собственнику ущерба составила более 20 000 рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны подозреваемые. По версии оперативников, к краже причастны - мужчины  1984, 1990, 1980 годов рождения. Полицейские выяснили, что один из задержанных 1980 г.р. ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. По версии оперативников, подозреваемые причастны к совершению трёх аналогичных краж из домовладений, расположенных на территории Ставропольского района. Добычей злоумышленников стали бытовая техника, электроинструменты и металлические изделия. Похищенное имущество в ходе следствия изъято и возвращено законным владельцам.

Виновникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет., сообщает облМВД.

 

Теги: кража уголовное дело

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