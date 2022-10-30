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Тольяттинцы обокрали магазин в Жигулевске

30 октября 2022 11:26
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тольяттинцы обокрали магазин в Жигулевске

В октябре текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулевску за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов и рассказал о том, что неизвестные похитили товарно-материальные ценности, причинив ущерб торговой точки более чем на 3 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили работников магазина, осмотрели место происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке. На одной из записей видно, как мужчина и женщина, вошли в магазин под видом покупателей и, воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, похитили бытовую химию и продукты питания с прилавков, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых. Жители города Тольятти -  31-летняя женщина, ранее неоднократно судимая за незаконный оборот наркотиков и грабеж, и 31-летний не судимый безработный мужчина пояснили в ходе опроса, что были в Жигулевске проездом, похитив имущество из магазина, они продали его случайным прохожим, вырученные денежные средства потратили на собственные нужды.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело .

Теги: Кража

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