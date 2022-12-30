Тольяттинские полицейские устанавливают личности и местонахождение подозреваемых в краже денег из сумки

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17 декабря текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что в магазине, расположенном на улице Мира в Центральном районе у нее из сумки пропал кошелек.

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленниц.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемых.

Приметы первой разыскиваемой женщины: 25-30лет, рост 160-170 см.

Была одета: куртка с капюшоном черного цвета, лосины черного цвета, шапка вязаная черного цвета, ботинки темно-коричневого цвета. При себе имела женскую сумочку черного цвета через плечо с ремнем черного цвета с двумя полосками белого цвета.

Приметы второй разыскиваемой женщины: 35-40 лет, рост 160-170 см.

Была одета: пуховик синего цвета, берет черного цвета, ботинки темно-коричневого цвета, в руках сумка женская черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 8(902)2984174, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.