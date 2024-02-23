Тольяттинские полицейские устанавливают личность и местонахождение подозреваемой в мошенничестве

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила, что на территории Автозаводского района в одном из торговых центров неизвестная женщина обманула её и под предлогом оказания магических услуг за якобы снятие порчи похитила ювелирные украшения. Сумма причиненного заявительнице ущерба составила свыше 39 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована подозреваемая.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы.

По признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество», отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые.

Была одета: куртка черно-красного цвета, брюки черного цвета, сапоги черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482) -93-46-27, 89674929994 или 102.