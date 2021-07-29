Тольяттинская пенсионерка лишилась цепочки, преступника нашли по татуировке

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Вечером в полицию Тольятти обратилась местная жительница. Пенсионерка сообщила полицейским приметы злоумышленника, который несколько минут назад сорвал с ее шеи цепочку и скрылся. Дежурный по радиостанции ориентировал на розыск грабителя ближайшие экипажи наружных служб полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и потерпевшую. Женщина 1946 года рождения пояснила стражам правопорядка, что сидела на скамейке возле своего подъезда, когда к ней подошел незнакомый молодой человек и под разными предлогами стал просить телефон. Пенсионерка, не желая общаться с незнакомцем, попыталась уйти, но тот внезапно сорвал с ее шеи ювелирное украшение и убежал.

Сотрудники уголовного розыска установили владельцев автомобилей с регистраторами, находящихся во дворе, опросили их и изъяли видеозаписи, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник.

Оперативники по видео и характерным приметам – цветной татуировке на руке - опознали ранее судимого за кражу, незаконный оборот наркотиков и неправомерное завладение автотранспортом местного жителя 1993 года рождения, проживающего недалеко от места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, через два дня задержали его возле одного из многоэтажных домов в Комсомольском районе города.

Задержанный молодой человек вину в содеянном правонарушении признал и пояснил сотрудникам полиции, что похищенную цепочку сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества.