Тольяттинка через банкомат отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей

93

В январе текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району 2 УМВД России по г. Тольятти с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1949 года рождения. Женщина рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что зафиксированы подозрительные операции – злоумышленники завладели личными данными пенсионерки и пытаются оформить кредит на ее имя, получить доступ к ее счету и вывести имеющиеся денежные средства на счета мошенников. По словам собеседника, чтобы обезопасить свои сбережения, заявительнице необходимо срочно обналичить имеющиеся денежные средства и перевести их на безопасный счет.

Поддавшись манипуляциям злоумышленника, тольяттинка через банкомат, внесла на неизвестный счет свои сбережения - более одного миллиона семисот тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Полиция вновь обращается к гражданам: будьте бдительны при общении с незнакомцами! Помните, что сотрудники банков или правоохранительных органов для сохранности сбережений не будут просить оформить кредит или перевести деньги на безопасный счет. В случае поступления таких звонков необходимо сразу прекратить разговор и сообщить информацию в дежурную часть полиции либо на «горячую линию» банка.