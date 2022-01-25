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Тольяттинка забыла телефон в такси, а водитель его присвоил

25 января 2022 09:51
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Тольяттинка забыла телефон в такси, а водитель его присвоил

В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1986  года рождения. Накануне днем женщина воспользоваться услугами такси. После того как она вышла из салона автомобиля, спустя некоторое время, обнаружила пропажу сотового телефона. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, какая таксомоторная компания обслуживала потерпевшую и личность водителя, который довозил женщину. Им оказался ранее не судимый местный житель 1992 года рождения. Сотрудники полиции выяснили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ходе опроса он сознался в содеянном и пояснил, что после выхода одной из клиенток, обнаружил, что она забыла сотовый телефон. Злоумышленник решил не возвращать гаджет пассажирке, а сдал его в один из ломбардов города. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти  лет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение телефона.

Теги: Кража Уголовное дело

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