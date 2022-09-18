Тольяттинка в ходе ссоры ударила сожителя ножом

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В сентябре текущего года из квартиры дома, расположенного по Московскому проспекту в Автозаводском районе города Тольятти, в больницу в бессознательном состоянии с колото-резанными ранами госпитализирован 47-летний местный житель.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. С их слов полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы – ранее судимой за аналогичное преступление, кражу и грабеж 32-летнюю сожительницу пострадавшего.

В результате оперативно-разыскных мероприятий женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная не стала отрицать своей вины. В ходе опроса рассказала, что конфликт с сожителем произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков. По результатам экспертизы установлено, что мужчине причинены травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью.