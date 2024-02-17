Тольяттинка украла чужую куртку в храме

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В январе текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что в одном из храмов у нее пропала куртка.

Полицейские опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленницы.

Отделом дознания У МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемой.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленницы.

Приметы подозреваемой: женщина на вид 65-70 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 170-175.

Была одета: куртка коричневого цвета длина до колен с капюшоном, на рукавах куртки мех, шапка черного цвета, сапоги черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-53, 93-47-02, 89277967755 или 102.