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Тольяттинка убила сожителя дочери

27 декабря 2023 17:45
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Тольяттинка убила сожителя дочери

По версии следствия, 15 декабря 2023 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома по месту жительства, на почве ссоры причинила сожителю своей дочери колото-резаную рану в область грудной клетки. От полученного ранения 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  происшествия, пишет СУ СК РФ по Самарской области.

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