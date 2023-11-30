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Тольяттинка стала жертвой телефонного афериста

30 ноября 2023 11:00
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Тольяттинка стала жертвой телефонного афериста

В  Тольятти 57-летней женщине позвонил неизвестный, и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что договор на обслуживание телефонного  номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на СИМ карте. Неизвестный сообщил тольяттинке, что договор можно перезаключить по телефону. Когда пострадавшая согласилась, звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи. Женщина выполнила все инструкции афериста. В результате приложение мобильного банка пострадавшей было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 11 000 рублей. Жительница Тольятти поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, когда незнакомец выходит с вами на связь и пытается выманить какие-то данные, просит назвать секретные коды из сообщений, сразу же прервите такое общение. Самостоятельно свяжитесь с той организацией, от имени которой вам звонили, и перепроверьте информацию. Номера горячих линий обычно указаны на официальных сайтах компаний, а контакты для связи с банками также можно найти на их платежных картах.

 

Теги: Мошенники

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