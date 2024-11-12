Я нашел ошибку
Главные новости:
Борские огнеборцы ликвидировали возгорание дома на площади 90 квадратных метров
Борские огнеборцы ликвидировали возгорание дома на площади 90 кв. метров
Около парка "Молодежный" в Самаре планируют построить новый
Около парка "Молодежный" в Самаре планируют построить новый ЖК
В Самаре временно разобрали легендарный "Дом с часами"
В Самаре временно разобрали легендарный "Дом с часами"
В Самаре около "Ленты" на Физкультурной планируют построить высотки
В Самаре около "Ленты" на Физкультурной планируют построить высотки
В ЦБ опровергли информацию о сроках снижения ключевой ставки
В ЦБ опровергли информацию о сроках снижения ключевой ставки
Жители Самарской области предпочитают слушать рок и хип-хоп
Жители Самарской области предпочитают слушать рок и хип-хоп
В Самарской области продолжается комплексное развитие сельских территорий
В Самарской области продолжается комплексное развитие сельских территорий
В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 100 кв. метров
В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 100 кв. метров
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.95
0.12
EUR 104.85
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт
В самарском Музее Эльдара Рязанова пройдет вторая встреча ридинг-группы «Читать кино»
В Историческом парке Самары состоится показ документального фильма о жизни театра «Грань»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка, работавшая на мошенников, обманула 87-летнюю пенсионерку на 200 тысяч

12 ноября 2024 10:59
159
Тольяттинка, работавшая на мошенников, обманула 87-летнюю пенсионерку на 200 тысяч

В октябре текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району города Тольятти обратилась 87-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников.

Потерпевшая пояснила полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Далее звонивший пояснил, что нужны деньги для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. Женщина растерялась и положила трубку, после чего ей постоянно начали поступать звонки и на стационарный и на сотовый телефон. Собеседники общались с заявительницей непрерывно, не давая связаться с родственниками, и убедили ее передать деньги курьеру. Поверив, она передала женщине, пришедшей к подъезду ее дома, 200 тысяч рублей. Только после этого пенсионерка позвонила дочери, которая сообщила, что в ДТП не попадала и с ней все в порядке.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего, изъяли видеозапись с камеры домофона и ориентировали на розыск злоумышленницы все наружные службы полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация, что к хищению денежных средств может быть причастна 30-летняя местная жительница. Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимая задержанная пояснила, что участвовала в противоправной деятельности за определенный процент, выполняла функцию курьера, получила деньги от потерпевшей и перевела их на различные банковские счета.     

Возбуждено уголовное дело. 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранец решил порадовать новых коллег, но стал жертвой мошенников
12 ноября 2024, 11:23
Сызранец решил порадовать новых коллег, но стал жертвой мошенников
Листая новостную ленту одной из социальных сетей, он увидел заманчивое предложение от кондитерского магазина. Криминал
118
На самарчанку обманом оформили кредит в 200 тысяч рублей
11 ноября 2024, 13:14
На самарчанку обманом оформили кредит в 200 тысяч рублей
Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Криминал
415
В Самаре пожилая женщина лишилась более 200 тысяч рублей из-за мошенников
10 ноября 2024, 13:10
В Самаре пожилая женщина лишилась более 200 тысяч рублей из-за мошенников
64-летней пенсионерке на мобильный телефон позвонила незнакомка и, представившись соц. работником, предложила установить современное приложение. Криминал
537
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
12 ноября 2024  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
178
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
12 ноября 2024  10:00
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
183
Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления
11 ноября 2024  11:21
Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления
788
Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в Самаре
11 ноября 2024  11:17
Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в Самаре
390
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
10 ноября 2024  11:11
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
2079
Весь список