Тольяттинка, работавшая на мошенников, обманула 87-летнюю пенсионерку на 200 тысяч

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В октябре текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району города Тольятти обратилась 87-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников.

Потерпевшая пояснила полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Далее звонивший пояснил, что нужны деньги для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. Женщина растерялась и положила трубку, после чего ей постоянно начали поступать звонки и на стационарный и на сотовый телефон. Собеседники общались с заявительницей непрерывно, не давая связаться с родственниками, и убедили ее передать деньги курьеру. Поверив, она передала женщине, пришедшей к подъезду ее дома, 200 тысяч рублей. Только после этого пенсионерка позвонила дочери, которая сообщила, что в ДТП не попадала и с ней все в порядке.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего, изъяли видеозапись с камеры домофона и ориентировали на розыск злоумышленницы все наружные службы полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация, что к хищению денежных средств может быть причастна 30-летняя местная жительница. Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимая задержанная пояснила, что участвовала в противоправной деятельности за определенный процент, выполняла функцию курьера, получила деньги от потерпевшей и перевела их на различные банковские счета.

Возбуждено уголовное дело.