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Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон

24 января 2025 13:28
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Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон

В полицию Тольятти поступила информация о том, что 37-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские прибыли по месту жительства женщины. В присутствии понятых в ее квартире оперативники обнаружили и изъяли четыре свёртка с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом отделе городского Управления МВД установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим средством – мефедрон, в крупном размере.

По данным сотрудников полиции безработная женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. С ее слов наркотики она приобрела через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации.   

Следственным управлением УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанной по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), возбуждено уголовное дело.

Полицейские устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности. Расследование продолжается.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что обо всех ставших известными вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

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