Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг

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В полицию Тольятти обратился представитель службы безопасности одного из закрытых акционерных обществ, который сообщил, что во время ревизии обнаружено хищение денежных средств сотрудником одного из магазинов. Когда самостоятельные попытки вернуть недостачу в кассу оказались недейственными, руководство приняло решение обратиться в полицию за помощью. Согласно представленным документам, общий ущерб от противоправных действий злоумышленника составил порядка 1 млн рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, провели осмотр помещения, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что местная жительница 1993 года рождения, работающая в должности директора магазина, используя служебное положение, с ноября прошлого года по январь текущего похищала из кассы различные суммы денег.

Сотрудники уголовного розыска задержали женщину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая местная жительница признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что в связи с наличием долговых обязательств, ей срочно потребовались денежные средства, поэтому она взяла их из кассы, в дальнейшем планируя вернуть.