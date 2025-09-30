Тольяттинка поверила неизвестным и лишилась более 1 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка поверила неизвестным и лишилась более 1 млн рублей

30 сентября 2025 09:44
141
Тольяттинка поверила неизвестным и лишилась более 1 млн рублей

В Отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г.Тольятти  обратилась 76-летняя местная жительница, у которой злоумышленники совершили хищение крупной суммы денежных средств.

Полицейскими установлено, что заявительнице на стационарный телефон позвонил  неизвестный и рассказал о «новых» требованиях законодательства об «обязательном декларировании» крупных сумм денежных средств и убедил передать личные накопления курьеру, который якобы передаст их в компетентные органы для проверки подлинности.

Следуя инструкциям мошенника, женщина собрала  более 1 млн рублей и передала неизвестному  в подъезде многоэтажного дома, в котором проживает.  Только после общения с родственниками пожилая женщина осознала, что стала жертвой мошеннических действий, и обратились в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников
28 сентября 2025, 11:19
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников
Женщина рассказала, что на днях ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохратинительных органов, рассказал о том, что ее племяннице срочно... Криминал
488
Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
28 сентября 2025, 10:23
Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
Ранее в МВД РФ неоднократно предупреждали о том, что нельзя скачивать неизвестные приложения, особенно на подозрительных сайтах.  Криминал
496
42-летняя самарчанка стала жертвой дистанционных мошенников
27 сентября 2025, 12:01
42-летняя самарчанка стала жертвой дистанционных мошенников
Используя психологическое давление и манипулятивные техники, преступник сумел выманить у потерпевшей 465 тысяч рублей. Криминал
584
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
217
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
149
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
343
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
496
Весь список