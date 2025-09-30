Тольяттинка поверила неизвестным и лишилась более 1 млн рублей

141

В Отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г.Тольятти обратилась 76-летняя местная жительница, у которой злоумышленники совершили хищение крупной суммы денежных средств.

Полицейскими установлено, что заявительнице на стационарный телефон позвонил неизвестный и рассказал о «новых» требованиях законодательства об «обязательном декларировании» крупных сумм денежных средств и убедил передать личные накопления курьеру, который якобы передаст их в компетентные органы для проверки подлинности.

Следуя инструкциям мошенника, женщина собрала более 1 млн рублей и передала неизвестному в подъезде многоэтажного дома, в котором проживает. Только после общения с родственниками пожилая женщина осознала, что стала жертвой мошеннических действий, и обратились в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.