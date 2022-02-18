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Тольяттинка перевела с помощью банкомата свыше 400 тысяч рублей на счет мошенников

18 февраля 2022 11:39
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Тольяттинка перевела с помощью банкомата свыше 400 тысяч рублей на счет мошенников

Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

На днях 67-летней жительнице Тольятти с разницей в несколько минут поступило  несколько звонков с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов и оформления кредита. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщили, что для предотвращения данных операций женщине необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали пенсионеру не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита. Женщина не стала перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она пошла в ближайшее отделение банка и оформила кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела с помощью банкомата свыше 400 тысяч рублей на счет, который продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.  В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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