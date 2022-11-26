Тольяттинка оставила на работе ключи и лишилась автомобиля

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В полицию в Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1984 года рождения, которая сообщила о пропаже автомобиля «ВАЗ 21074», припаркованного возле ее работы.

Оперативный дежурный уточнил у заявительницы цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

Потерпевшая рассказала полицейским, что работает в одной из управляющих компаний и автомобилем пользуется по служебной необходимости. Накануне она оставила ключи от транспортного средства в подсобном помещении, а утром обнаружила, что машина пропала.

Полицейские опросили сотрудников организации, где работает потерпевшая. Один из них пояснил, что к нему приходил знакомый, который на некоторое время оставался не в поле его зрения.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства.

Ранее судимый за кражу, мошенничество и нарушение ППД местный житель 1990 года рождения признал свою вину в угоне автомобиля и пояснил полицейским, что, забрав в подсобке ключи, поздно вечером угнал автомобиль, чтобы съездить по делам.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По ходатайству органа следствия, судом 21-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль полицейские вернули законной владелице.