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Тольяттинка нашла карту на улице и решила расплатиться ей в ближайшем магазине

7 марта 2024 11:19
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Тольяттинка нашла карту на улице и решила расплатиться ей в ближайшем магазине

В отдел полиции по Автозаводскому  району Управления МВД России по городу Тольятти обратился  местный  житель  1967  года рождения, который  обнаружил пропажу банковской карты, а позже с его счета списали свыше 7 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, на которые попали действия предполагаемой злоумышленницы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемой, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная  пояснила, что нашла карту на улице и решила попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, женщина  продолжила оплачивать еду в других торговых точках.

 Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

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