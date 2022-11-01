Тольяттинка нашла банковскую карту на улице и решила расплатиться ей в магазине

Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыл серию визитов Советский район.
Специалисты «РКС-Самара» вместе с приставами начали обход должников за воду и канализацию
За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.
2 ноября определят победителя фестиваля «ФормART»
Так, с начала года мобильными группами Самарской таможни выявлено 1214 автотранспортных средств, перевозивших товары с нарушениями.
Самарская таможня подвела итоги деятельности мобильных групп за 9 месяцев 2022 года
На договорной основе с медицинским учреждением здравоохранения Самарской области пациенткам проведено ультразвуковое исследование.
В УФСИН СО успешно оказывается медпомощь осужденным женщинам
Матери, жены, бабушки объединились, чтобы шить одежду для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Серебряные волонтеры Большечерниговского района объединились в группу «Нить победы»
Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе областного Правительства.
Более 1000 нормативных актов подвергаются оценке регулирующего воздействия в Самарской области
В День народного единства объявят победителей Всероссийского конкурса «МЫ»
В День народного единства объявят победителей Всероссийского конкурса «МЫ»
Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги
Получить единовременное пособие при рождении ребенка можно через Госуслуги
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.62
0.09
EUR 61.12
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка нашла банковскую карту на улице и решила расплатиться ей в магазине

1 ноября 2022 11:48
166
Тольяттинка нашла банковскую карту на улице и решила расплатиться ей в ближайшем магазине

В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1967 года рождения, которая обнаружила пропажу банковской карты, а позже с ее счета списали 13 000 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что её картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.  

Подозреваемая пояснила, что нашла карту на улице и решила попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, женщина продолжила оплачивать еду,  алкоголь и бытовые товары в других торговых точках.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной  жительницы  по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец украл телевизор у бывшей жены
01 ноября 2022, 10:42
Самарец украл телевизор у бывшей жены
Мужчина пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения. Криминал
182
Велосипедный вор в Жигулевске попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде дома
31 октября 2022, 12:52
Велосипедный вор в Жигулевске попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде дома
На изъятых видеозаписях видно, как мужчина проезжает на похищенном велосипеде вдоль дома и скрывается в неизвестном направлении. Криминал
289
тольяттинцы обокрали магазин в Жигулевске
30 октября 2022, 11:26
Тольяттинцы обокрали магазин в Жигулевске
Они вошли в магазин под видом покупателей и, воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, похитили бытовую химию и продукты. Криминал
537
В центре внимания
в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
1 ноября 2022  13:44
В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
114
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
1 ноября 2022  13:21
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
123
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
1 ноября 2022  11:30
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
160
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
482
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
602
Весь список