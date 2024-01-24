Тольяттинка лишилась сумки, идет розыск вора

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21 декабря 2023 года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что в магазине, расположенном на улице Баныкина, у нее пропала сумка.

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого.

Приметы разыскиваемого мужчины: 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения.

Был одет: шапка темно-синего цвета, болоньевая куртка длиной до пояса с капюшоном, верхняя часть куртки - черного цвета, нижняя часть - синего цвета, джинсы темного цвета, кроссовки серого цвета с подошвой белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-79, 93-49-51, 8-9967270653, 102.