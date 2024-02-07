Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с тяжелыми травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что он с сожительницей был в гостях, где они распивали спиртные напитки, а когда вернулись домой между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина нанесла ему телесные повреждения кухонным ножом.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили подозреваемую в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса местная жительница 1979 года рождения пояснила, что в момент ссоры не смогла справиться со своими эмоциями и ударила сожителя. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело.