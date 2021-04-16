Тольяттинка хотела купить мебель и лишилась 10 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Не доверяйте людям, размещающим объявления по продаже товаров в сети Интернет и мессенджерах. Остерегайтесь предложений аферистов, которые предлагают вам заманчивые скидки на товары и услуги!



Так, неизвестный злоумышленник, используя интернет-мессенджер, предложил жительнице Тольятти, работающей репетитором, приобрести предметы мебели для кухни по заманчивым ценам. Женщина обрадовалась выгодному предложению и перевела аферисту часть оговоренной денежной суммы - 10 000 рублей. Когда «продавец», обещавший доставить стол и навесной шкаф жительнице Тольятти, перестал отвечать на сообщения и телефонные звонки, пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.