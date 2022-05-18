Тольяттинец заявил, что хочет купить телефон, и украл его

101

В полицию Тольятти поступило сообщение от продавца комиссионного магазина, о том, что один из покупателей ввел его в заблуждение намерениями купить сотовый телефон и путем обмана завладел имуществом.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, установленных в торговом зале. Работники торговой точки пояснили, что в магазин зашел мужчина и попросил показать ассортимент. Внимание посетителя привлек сотовый телефон. Долгое время он рассматривал смартфон и когда продавец отвернулся, злоумышленник скрылся.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска в тот же день установили, что похищенный смартфон сдал в ближайший от места преступления ломбард ранее судимый за совершение краж 26-летний безработный уроженец г. Тольятти. В кратчайший срок полицейские выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению преступления и рассказал: что приглянувшийся телефон из витрины достать ему самостоятельно было невозможно. Он попросил продавца показать ему смартфон и при проверке его на работоспособность попросил сотрудника комиссионного магазина показать ему другой гаджет. Когда продавец отвлекся, он скрылся.



По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный, местный житель, ранее неоднократно судим за имущественные преступления, работник одной из производственных кампаний.



В настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу.



Отделом дознания ОП №22 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.